Prvi potpredsednik vlade Mali i ministri čestitali Badnji dan i Božić po julijanskom kalendaru

Beta pre 3 sata

Prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali i ministri su čestitali Badnji dan i Božić patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svima koji slave po julijanskom kalendaru.

Mali, koji je i ministar finansija, čestitao je Badnji dan i Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim vernicima koji slave po julijanskom kalendaru.

"Božić je pravo vreme da preispitamo urađeno, ali i da postavimo nove ciljeve. Da pružimo ruku jedni drugima i da, bez obzira na razlike, izgradimo zdrave odnose, koji će samo ubrzati razvoj i napredak naše Srbije. Da zajedno, složni, idemo napred i napravimo još bolje mesto za život svih građana", rekao je Mali.

"Neka nas praznik Hristovog rođenja ohrabri da i ubuduće gradimo društvo pravde, sloge i uzajamnog poštovanja", naveo je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša.

Ministar pravde Nenad Vujić poželeo je da godina bude uspešna, mirna i ispunjena duhovnom radošću.

"Slaveći Božić, praznik večite radosti, porodice i zajedništva želim da večna ljubav Božija, kao i uvek, bude pokretač na činjenje plemenitih dela, jačanje međusobnog razumevanja i solidarnosti", kazao je Vujić, a prenelo ministarstvo u saopštenju.

Ministar kulture Nikola Selaković uputio je čestitku povodom Božića patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima koji Božić proslavljaju po julijanskom kalendaru.

"Neka praznik Božića, kao večni izvor vere, ljubavi i nade, osnaži duhovno jedinstvo našeg naroda i bude podstrek svima nama da istrajemo na putu dobra, sloge i međusobnog razumevanja, na dobrobit naše otadžbine i vascelog roda srpskog", kazao je on a prenelo ministarstvo u saopštenju.

Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je povodom Božića čestitku patrijarhu Porfiriju, episkopu vojnom Dositeju i pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pravoslavne veroispovesti.

"Vaš trud i odanost domovini zaslužuju najveće poštovanje. U ovim prazničnim danima želim vam da najradosniji hrišćanski praznik provedete u miru i porodičnoj toplini, uz zahvalnost za sve što činite za narod i državu", naveo je Gašić.

Čestitku je uputila i ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Кovačević, koja je građanima poželela mir i blagostanje.

"U vremenima velikih izazova, građani i građanke Srbije, moramo verovati u zajedništvo, ljubav i dobrotu. To je jedini način da opstanemo, poštujući najbliže i različitost drugih", izjavila je Žarić Кovačević.

Čestitke je uputio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sa željom da najradosniji hrišćanski praznik donese mir, slogu, zdravlje i duhovnu snagu svima.

"Badnji dan i Božić su dani kada se podsećamo najznačajnijih vrednosti koje nas vekovima okupljaju i čine snažnim, a to su vera, zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje", naveo je Dačić.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je u božićnoj čestitki da će Srbija i kancelarija za KiM nastaviti da pomažu srpski narod na Kosovu na putu opstanka i očuvanja nacionalne sloge.

"Iako i ovogodišnji Božić dočekuje uz strepnje i stalni institucionalni i fizički pritisak, kao i atmosferu netrpeljivosti koja dolazi iz Prištine, srpski narod u našoj južnoj pokrajini vrlo dobro zna da je svoj na svome i na svojoj zemlji, odlučan da čuva srpske korene i vekovna ognjišta", saopštio je on.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je Badnji dan i Božić svim građanima Srbije koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru i dodao da je Božić praznik koji ukazuje na značaj zajedništva, sloge, prijateljstva i međusobnog poštovanja i uvažavanja.

(Beta, 06.01.2026)

