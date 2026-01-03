"Da su izbori dobri, bili bi i u crkvi" Dačić: Uvek sam protiv, ali ne zato što se plašim

Blic pre 1 sat
"Da su izbori dobri, bili bi i u crkvi" Dačić: Uvek sam protiv, ali ne zato što se plašim

"U crkvi se izaberu jednom za ceo život" "Valjda treba da postoji neki red kada se održavaju izbori," rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova rekao je da je protiv održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.

Svoj stav je ilustrovao opaskom "da su izbori dobri, bili bi i u crkvi". Ivica Dačić kaže da bi ovo mogla da bude izborna godina, ali da i nije. - Ovo nije izborna godina, to je predsednik Srbije najavio. Vi znate da sam ja uvek protiv toga, protiv vanrednih izbora. Ne zato što se plašim tih izbora, nego valjda treba da postoji neki red kada se održavaju izbori. U tom smislu nikad nisam bio za održavanje vanrednih izbora - rekao je za RTS Dačić. - Mi smo išli
