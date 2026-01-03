Dačić: „Nikad nisam bio za vanredne izbore, da su izbori dobri bili bi i u Crkvi“

Beta pre 42 minuta

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da "nikada nije bio za vanredne izbora, ne zato što ih se plaši, nego valjda treba da postoji red kada su".

On je, za Radio televiziju Srbije (RTS), rekao i da nije razgovarao sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem i vrhom Srpske napredne stranke (SNS) koji će izbori biti i kako će se ići na njih, zajedno ili ne.

"To je tema o kojoj treba da se razgovara i razgovaraće se. Mi smo spremni za izbore, ali oni (politički protivnici) te izbore opet neće priznati i opet će biti igre bez granica", rekao je Dačić.

Podsetio je i da je predsedniku Vučiću rekao "da su izbori dobri - pa bili bi i u Crkvi, oni se izaberu jednom za ceo život".

Rekao je da, bez obzira kako će dve stranke ići na izbore, odvojeno ili zajedno, nikad nije dovodilo u pitanje njihovu koaliciju nakon izbora i ocenio da je "to je glavna stvar".

"Za ovih deset godina se nikad nije desilo da ima neki spor koji bi doveo do političkog raskida te koalicije. Ali, SPS takođe mora da čuva svoj identitet i da naši birači znaju da je to naš politički kapacitet", kazao je Dačić.

(Beta, 03.01.2026)