Hristos je rekao da treba da se pomaže: Konan iz Rume mogao da ima hiljade evra ali srce je veće od svih para

Ono što ga uvek fascinira, iako su uglavnom siromašni, svi mu ipak nude novac, iako znaju da radi bez dinara

Viktor Božić, da je naplaćivao, do sada bi zaradio 10 hiljada evra, ali on drva cepa besplatno svojim starim, nemoćnim i siromašnim sugrađanima. Ovaj "posao", promenio mu je pogled na život. Konan iz Rume, kako ga zovu, okrenuo se duhovnim vrednostima, čeka onu pravu, ženu koja će to razumeti. Nije voleo da cepa drva, to mu je bilo najteže. Otac je radio u inostranstvu a njemu, iako je bio mali, kao muškoj glavi u kući, bio je to obavezan posao posle