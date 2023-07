Beogradski Viši sud u proteklih pet godina izrekao 69 presuda za teško ubistvo

U Beogradu je u proteklih pet godina izrečeno 69 prvostepenih presuda za brutalna ubistva, tačnije za krivično delo teško ubistvo, među kojima je najveći broj okrivljenih osuđen na maksimalne zatvorske kazne ili kazne zatvora blizu maksimuma.

Od ukupnog broja osuđenika za to krivično delo, Viši sud u Beogradu je od 2018. do 2023. godine osudio 36 osoba na, do skoro, najvišu zaprećenu kaznu zatvora od 30 do 40 godina, rečeno je Tanjugu u tom sudu. Među prvostepeno osuđenjima je i Zoran Marjanović, koji je dobio 40 godina zatvora zbog ubistva supruge, a sada čeka odluku Apelacionog suda u Beogradu po žalbi. Nedeljko Đurović, pravosnažno je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva studenta Miloša