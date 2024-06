Uhapšen osumnjičeni za ubistvo supruge u Rakovici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su Ž.

D. (61) zbog sumnje da je u Rakovici ubio svoju 57-godišnju suprugu. On se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo, saopšteio je MUP, javlja Tanjug. Kako je navedeno, onj je osumnjičen da je jutros u stanu u Rakovici oštrim predmetom naneo povredu svojoj 57-godišnjoj supruzi, usled čega je preminula. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.