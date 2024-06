Žena ubijena u Rakovici, muž se sam prijavio policiji

Telo žene pronađeno je u nedelju ujutro u jednom stanu u beogradskom naselju Rakovica.

Kako prenosi Blic, policija je uhapsila supruga ubijene žene. Muškarac srednjih godina došao je u policiju i izjavio da je u stanu u Rakovici ubio svoju suprugu. On je, navodno, rekao da je telo u stanu. Muškarac je zadržan u policiji.