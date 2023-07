Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je D. M. (37) u čijem je stanu pronađeno više od kilograma tableta i druge droge, kao i pištolj i 24 metka.

On se tereti za trgovinu drogom i nelegalno oružje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.