Vučić: Ulaganja u vojsku ogromna, drugačije ne možemo da opstanemo, još više ćemo dati za dronove

Na poligonu Pasuljanske livade kod Ćuprije danas je izvedeno pokazno gađanje iz novouvedenog naoružanja Vojske Srbije (VS) a vežbi je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da je cilj današnjeg prikaza da se radi na unapređenju koordinacije i direktne veze između dronova i vatrenih položaja vojnih jedinica. U obraćanju novinarima po završetku vežbe, Vučić je naveo da su u gađanju "što novim, što modernizovanim sredstvima" učestvovala 743 pripadnika VS. "Veoma sam zadovoljan i ocenjujem današnje gađanje sa 'vrlo dobro'. Veliki broj pripadnika VS nije imao kontakt sa takvim naoružanjem. Suština je da se vežba na