RHMZ: U Šumadiji i na jugu Srbije u naredna dva sata pljuskovi sa grmljavinom

NOVI SAD - U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, vetrovito i osetno svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a samo će ujutro i pre podne na jugu i istoku biti pretežno sunčano.

U zoni najjačih razvoja očekuju se grad, velika količina padavina za kratko vreme, kao i jak i olujni vetar, koji kratkotrajno može dostizati i udare orkanske jačine. saopštio je RHMZ. Najniža temperatura od 18 do 22, a najviša dnevna od 22 na severu do 32 stepena na jugu Srbije. U Novom Sadu umereno do potpuno oblačno, vetrovito i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ujutru pojedinim delovima grada moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa