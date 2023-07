"Srbijo, hvala ti": Micotakis se zahvalio našoj zemlji na slanju vatrogasaca za borbu protiv požara

Premijer Grčke Kirijakos Micotakis zahvalio se danas Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću na slanju pomoći u borbi sa šumskim požarima koji već danima bukte širom Grčke. "Želim da izrazim zahvalnost Srbiji i 38 srpskih vatrogasaca koji su sa 14 vozila na terenu i pomažu nam u borbi protiv šumskih požara.

Srbijo, hvala ti", napisao je Micotakis na društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Tviter. Reagovao je ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić objavom: "Uvek smo tu za naš bratski grčki narod". View this post on Instagram A post shared by Братислав Гашић (@bratislavgasic) Ranije je objavljeno da je, na osnovu dogovora predsednika Srbije i grčkog premijera, a po nalogu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, Sektor za vanredne situacije Ministarstva