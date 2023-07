Micotakis zahvalio na pomoći u gašenju požara: Srbijo, hvala ti

Premijer Grčke Kirijakos Micotakis izrazio je zahvalnost Srbiji i srpskim vatrogascima koji pomažu u gašenju šumskih požara koji bukte na nekoliko grčkih ostrva. „Želim da izrazim našu zahvalnost Srbiji i 38 srpskih vatrogasaca koji su, sa 14 vozila na terenu, pomažući nam u borbi protiv šumskih požara.

Srbijo, hvala ti“, napisao je Micotakis na Tviteru uz zastave Srbije i Grčke, pomenuvši predsednika Srbije Aleksandra Vučića. I want to express our gratitude to Serbia and to the 38 Serbian firefighters who, along with 14 vehicles, are on the ground, helping us in the fight against forest fires. Serbia, we thank you! 🇷🇸🇬🇷 @avucic — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 27, 2023 Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić odgovorio da „smo uvek tu za naš