Barža udarila u stub mosta u Novom Sadu: U plovilu bili Ukrajinici, dva puta udarili u most

Barža je udarila u stub mosta "Duga" u Novom Sadu, objavljeno je na stranici "nsuzivo.rs".

Saobraćaj je obustavljen trenutno na mostu. Kako javlja Telegraf, barka se usidrila nedalko od mesta udarca, a policija je iz bezbednosnih razloga zatvorila most. U most su udarili dva puta. Trenutno je zatovoren i Kej žrtava racije. Kako javlja 192.rs brod Xenia koji plovi pod slovačkom zastavom i sa ukrajinskom posadom najverovatnije je skrenuo sa plovnog kursa iz za sada nepoznatih razloga.