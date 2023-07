VIDEO Pogledajte trenutak kada je teretna barža udarila u Varadinski most

Teretna barža udarila je danas u stub Varadinskog mosta.

Saobraćaj je na mostu bio obustavljen na dva sata zbog incidenta, ali i ispod mosta, te je policija preusmeravala vozače. O incidentu je obavešteno tužilaštvo, kao i Lučka kapetanija, a srećom, niko nije povređen. Saobraćaj na mostu bio je obustavljen kako bi se pregledom utvrdilo da je most bezbedan za saobraćaj. Na društvenim mrežema kruži snimak trenutka kada je barža udarila u most. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)