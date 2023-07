Ružić dobio novu funkciju, plata za 45.000 veća od ministarske

Svega 23 dana nakon što je podneo ostavku na funkciju ministra prosvete, Branko Ružić postavljen je na novu poziciju u Vladi Srbije.

Naime, on je imenovan za savetnika prvog potpredsednika Vlade Ivice Dačića i na toj poziciji dobio osetno veću platu u odnosu na ministarsku. Zbog tragedije u OŠ Vladislav Ribnikar, Branko Ružić je podneo ostavku na mesto ministra prosvete. To se dogodilo 7. maja. Međutim, već 30. maja seo je u novu fotelju. On je tada izabran za savetnika prvog potpredsednika Vlade. Sudeći po zvaničnim podacima na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, Ružić na toj funkciji on