Muškarac iz okoline Varvarina uhapšen zbog sumnje da je pretukao suprugu

Policija iz Varvarina uhapsila je R.N. (44) iz okoline tog mesta zbog nasilja u porodici, saopšteno je danas.

On je, kako je saopšteno iz kruševačke Policijske uprave, osumnjičen da je u sredu u porodičnoj kući, nakon verbalnih pretnji ukućanima, zadao više udaraca supruzi (44), nanevši joj lakše telesne povrede. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno mu je zadržavanje do 48 časova. On će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.