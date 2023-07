Vučić: Kurti želi da nas uvuče u sukob sa NATO; Rekli su mi - najavi sankcije Rusiji i neće biti sankcija Vulinu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je želja premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da uvuče Srbiju u sukob sa NATO.

Gostujući na TV Prva, Vučić je rekao da Kurti priča neistine kada tvrdi da se tzv. Kosovo naoružava zbog srpskih baza u kopnenoj zoni bezbednosti. "Postoje naše baze tamo još od sukoba sa NATO, sada ih ima i manje. On traži dovoljan razlog za besmislice koje izgovara, da uvuče Srbiju u sukob sa NATO. To je njihova politička želja i mi to moramo da izbegnemo", poručio je Vučić. Dodao je da se nada da ćemo da sačuvamo mir, da dajemo sve od sebe i da je zbog toga