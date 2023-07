Strašan nokaut Srbin zapalio UFC, rivala poslao na spavanje iz okreta (video)

"Doktor" se vratio...

Srpski MMA borac Uroš Medić došao je do treće pobede u elitnoj promociji UFC. On je u noći između subote i nedelje po srednjoevropskom vremenu zaustavio Amerikanca Metjua Semelsbergera tehničkim nokautom u trećoj rundi. UROS MEDIC SPINNIN BACKFIST IN A SHORT NOTICE FIGHT #UFC291 pic.twitter.com/DZMGXi7mpP — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 29, 2023 Do kraja meča je u tom trenutku ostalio nešto manje od dva i po minuta. Posle ove pobede Medić, član kluba