Gradiće se gondola od Zlatibora do Pribojske banje

Projekat vredan 30 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se u Priboju graditi gondola od Tornika na Zlatiboru do Pribojske banje koja će koštati oko 30 miliona evra. On je u Priboju novinarima rekao da će jedna stanica gondole biti u manastiru Uvac, da će trasa biti duga 14,7 kilometara, a predviđeni su propratni sadržaji, fudbalski i golf tereni, što će ukupno koštati od 70 do 100 miliona evra, prenosi Beta. Vučić je obećao i izgradnju bolnice u Priboju, što će koštati