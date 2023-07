Čajetina- Na magistralnom putu ,deonica Zlatibor ka Crnoj Gori došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učesvovala dva vozila. Prema rečima očevidaca,došlo je do čeonog sudara prilikom koga je jedno vozilo završilo van kolovozne trake,do same bankine. Na lice mesta stigla je ekipa hitne pomoći,policija i vatrogasci. Saobracaj na ovoj deonici je obustavljen pa su se stvorile kolone. GZS