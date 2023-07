Sutra toplije, za vikend svežije

U Novom Sadu će u utorak biti toplije i pretežno sunčano.

Minimalna temperatura biće 15, a maksimalna 31 stepen. Duvaće umeren jugoistočni vetar. Uveče se očekuje postepeno naoblačenje, moguć je pljusak grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni. U sredu umereno oblačno, a temperatura će biti od 18 do 28 stepeni. Četvrtak i petak će biti sunčani, a temperatura će se u četvrtak kretati od 19 do 24, a u petak od 21 do 33 stepena. Vikend donosi promenu - u subotu se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a najviša