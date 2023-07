Cijene nafte porasle petu sedmicu zaredom

Na svjetskim tržištima cijene nafte su porasle i prošle sedmice, pete zaredom, jer se trgovci nadaju da će potražnja za "crnim zlatom" ostati relativno snažna, uprkos usporavanju ekonomskog rasta.

Cijena barela na londonskom tržištu je porasla prošle sedmice 4,8 posto, na 84,99 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 4,6 posto, na 80,58 dolara. U fokusu trgovaca su prošle sedmice bile odluke američkog FED-a i Evropske centralne banke o povećanju kamatnih stopa za daljnjih 0,25 postotnih bodova. To će dodatno usporiti rast američke i ekonomije eurozone, ali trgovci se nadaju da neće doći do recesije. Uz to, nadaju se da je ciklus povećanja kamata,