Bajden: Raskrvario sam nos nasilniku iz komšiluka, bio sam nasmrt uplašen

Američki predsednik Džozef Bajden ispričao je danas kako je jednom prilikom, kada je bio mali, raskrvario nos nasilniku iz komšiluka. On je u podkastu koji se bavi temama vezanim za mentalno zdravlje, rekao da ga je jednom napao nasilnik iz kraja, nakon čega mu je majka savetovala šta da uradi.

- Džoi, idi napolje. Sačekaj, dok ti ne priđe, i čim to uradi - udari ga pravo u nos. Daću ti 50 centi - rekla mu je majka. Na njegovo pitanje zbog čega treba to da uradi, majka mu je rekla da neće moći ponovo da hoda ulicom ukoliko to ne bude uradio. - Bio sam nasmrt uplašen. Prišao sam mu i udario ga u nos. On je krvario, a onda je pobegao - rekao je Bajden, prenosi Rojters. On je u podkastu takođe rekao da ima sedmoro unučadi, nakon što je u petak prvi put javno