David (12) iz Beograda nestao pre devet dana: Izašao je u dvorište da se igra i tada mu se gubi svaki trag

David Šerifović (12), nestao je 22. jula iz dvorišta porodične kuće na Bežanijskoj kosi, kako je za "Blic" ispričao njegov otac Asan.

Kako je Asan za naš portal rekao, u trenutku Davidovog nestanka, on je bio u bolnici sa mlađom ćerkom. - Bila je subota kada sam odveo ćerku u bolnicu jer je imala dečiji fras, a moja supruga je ostala kod kuće sa Davidom. Oni su posetili mene i ćerkicu u bolnici u nedelju, a onda su se vratili kući, i tada je on i nestao - započeo je Asan, otac nestalog dečaka. - Kada su moja supruga i David stigli kući, on je izašao u dvorište kuće da se igra dok mu je ona