Sutra malo svežije, za vikend - pljuskovi sa grmljavinom

Sreda će u Novom Sadu biti malkice svežija, ali i dalje pretežno sunčana.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, popodne južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće 17, a najviša 28 stepeni. U četvrtak i petak pretežno sunčano i toplije, oba dana najniža dnevna temperatura biće 20, a najviša 34 stepena. U subotu i nedelju pljuskovi sa grmljavinom i svežije. U subotu će se temperatura kretati od 20 do 27 stepeni, a u nedelju od 17 do 25. Biometeorološka prognoza za sredu, 2. avgust: Srčani bolesnici i astmatičari mogu osetiti