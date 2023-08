Ruske bespilotne letelice oštetile lučku infrastrukturu na Dunavu ključnu za izvoz žitarica (VIDEO)

Ruske bespilotne letelice jutros su gađale lučku infrastrukturu u regionu Odese na jugu Ukrajine, a na meti napada bio je i glavni grad Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti, navodeći da nije bilo žrtava.

"Meta neprijatelja bila je luka i industrijska infrastruktura u regionu (Odese). Snage PVO su neumorno radile skoro tri sata", saopštila je ukrajinska vojska na Telegramu. Dronovi tipa "šahed" iranske proizvodnje lansirani su sa Crnog mora. Napadi su izazvali požare u industrijskim i lučkim objektima. Russia attack 🇺🇦 Izmail Ukrainian Danube port. Once again close with Romanian 🇷🇴Border. Ruthless attack on Food. pic.twitter.com/aDOLyGqCFn— AGRIColumn