Starmer: Odluka Izraela o Gazi je pogrešna, pozivamo na hitno preispitivanje

LONDON - Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je danas da je odluka Izraela da preuzme kontrolu nad Gazom pogrešna i pozvao je izraelsku vladu da odmah preispita tu svoju odluku.

"Odluka izraelske vlade da eskalira ofanzivu u Gazi je pogrešna i pozivamo je da je odmah preispita", naveo je Starmer u saopštenju, preneo je Rojters. On je ocenio da ta akcija neće doprineti okončanju sukoba niti oslobađanju talaca, već će samo da dovede do još "krvoprolića". Ranije je zvaničnik britanskog Ministarstva energetike Mijata Fanbuleh rekao da se Velika Britanija nada da će Izrael da preispita svoju odluku o preuzimanju kontrole nad gradom Gazom.