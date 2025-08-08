Starmer: Odluka Izraela o Gazi je pogrešna, pozivamo na hitno preispitivanje

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Starmer: Odluka Izraela o Gazi je pogrešna, pozivamo na hitno preispitivanje

LONDON - Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je danas da je odluka Izraela da preuzme kontrolu nad Gazom pogrešna i pozvao je izraelsku vladu da odmah preispita tu svoju odluku.

"Odluka izraelske vlade da eskalira ofanzivu u Gazi je pogrešna i pozivamo je da je odmah preispita", naveo je Starmer u saopštenju, preneo je Rojters. On je ocenio da ta akcija neće doprineti okončanju sukoba niti oslobađanju talaca, već će samo da dovede do još "krvoprolića". Ranije je zvaničnik britanskog Ministarstva energetike Mijata Fanbuleh rekao da se Velika Britanija nada da će Izrael da preispita svoju odluku o preuzimanju kontrole nad gradom Gazom.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Mediji: Palestina pozvala Trampa da interveniše zbog planova Izraela

Mediji: Palestina pozvala Trampa da interveniše zbog planova Izraela

Sputnik pre 17 minuta
Izrael spreman da upadne u Gazu

Izrael spreman da upadne u Gazu

Bloomberg Adria pre 12 minuta
Uživo Počinje okupacija; Stižu reakcije iz celog sveta: Hitno se zaustavite; Vojska ušla na teritoriju FOTO/VIDEO

Uživo Počinje okupacija; Stižu reakcije iz celog sveta: Hitno se zaustavite; Vojska ušla na teritoriju FOTO/VIDEO

B92 pre 18 minuta
"Ovo je katastrofa": Žestoke osude Netanjahuovog plana da se okupira grad Gaza: "To će dovesti do krvorpolića"

"Ovo je katastrofa": Žestoke osude Netanjahuovog plana da se okupira grad Gaza: "To će dovesti do krvorpolića"

Blic pre 1 sat
Priprema za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza: Izraelski bezbednosni kabinet odobrio Netanjahuov plan

Priprema za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza: Izraelski bezbednosni kabinet odobrio Netanjahuov plan

Danas pre 1 sat
Oglasio se London o Netanjahuovom planu za Gazu

Oglasio se London o Netanjahuovom planu za Gazu

Danas pre 1 sat
Izrael usvojio plan za preuzimanje kontrole nad Gazom

Izrael usvojio plan za preuzimanje kontrole nad Gazom

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelRojtersVelika BritanijaLondonGaza

Svet, najnovije vesti »

Lagumdžija: Rusija ostala usamljena u svojim stavovima na sednici Saveta bezbednosti o Dodiku

Lagumdžija: Rusija ostala usamljena u svojim stavovima na sednici Saveta bezbednosti o Dodiku

Beta pre 18 minuta
NBC News: Tramp vikao na Netanjahua u telefonskom razgovoru zbog Gaze; Kabinet izraelskog premijera demantuje

NBC News: Tramp vikao na Netanjahua u telefonskom razgovoru zbog Gaze; Kabinet izraelskog premijera demantuje

RTV pre 8 minuta
Nemački poslanik za Euronews: Picula mora da podnese ostavku, hapšenje Igora Popovića nastavak oduzimanja prava Srbima

Nemački poslanik za Euronews: Picula mora da podnese ostavku, hapšenje Igora Popovića nastavak oduzimanja prava Srbima

Euronews pre 27 minuta
Brazil: Krčenje šuma u Amazonu poraslo za četiri odsto u poslednjih 12 meseci

Brazil: Krčenje šuma u Amazonu poraslo za četiri odsto u poslednjih 12 meseci

RTV pre 27 minuta
Ovi insekti preplavili komšiluk: Stručnjaci tvrde da je stanje alarmantno: "Ako osetite ova 2 simptoma, odmah se javite…

Ovi insekti preplavili komšiluk: Stručnjaci tvrde da je stanje alarmantno: "Ako osetite ova 2 simptoma, odmah se javite lekaru!"

Blic pre 32 minuta