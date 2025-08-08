Velika eskalacija: Izrael ide u potpunu kontrolu nad gradom Gazom, Netanjahuov kabinet odobrio kontroverzni plan

Blic pre 2 sata
Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, saopšteno je rano jutros iz Kabineta premijera.

Prema tom planu, IDF će ući u severni deo enklave, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona, preneo je "Tajms of Izrael". Operacija bi mogla da zahteva masovnu evakuaciju oko 800.000 ljudi preneo je "Tajms of Izrael". Netanjahuov plan predviđa i takozvanih "pet principa za okončanje rata sa Hamasom", koji uključuju razoružanje tog palestinskog militantnog pokreta, povratak svih talaca - živih i mrtvih, pri čemu se procenjuje da je od 50
