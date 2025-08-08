Reakcija Londona na Netanjahuov plan za Gazu

Danas pre 5 sati  |  Beta-AFP
Reakcija Londona na Netanjahuov plan za Gazu
Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas da je najavljeni plan Izraela za „poraz“ Hamasa u Pojasu Gaze „greška“ i pozvao vladu Benjamina Netanjahua da ga „ponovo razmotri“. „Odluka izraelske vlade da pojača svoju ofanzivu u Gazi je greška i pozivamo je da je odmah ponovo razmotri“, navodi se u saopštenju britanskog premijera. Prema njegovim rečima, ovaj plan neće doprineti okončanju sukoba ni oslobađanju talaca. Starmer je ocenio da će akcija Izraela „samo
