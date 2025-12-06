"Evropa pred civilizacijskim brisanjem"! Trampov dokument digao buru: Ako se nastavi urušavanje, kontinent će biti neprepoznatljiv za manje od 20 godina!

Administracija Donalda Trampa je izjavila da se Evropa suočava sa "civilizacijskim brisanjem" u naredne dve decenije kao rezultat migracija i integracije u EU.

U strateškom dokumentu se navodi da SAD moraju "podstaći otpor" unutar kontinenta prema "trenutnoj evropskoj putanji". Ovaj politički dokument, koji eksplicitno izražava podršku Vašingtona evropskim krajnje desničarskim nacionalističkim strankama, predstavljen je kao "putna mapa za osiguravanje da Amerika ostane najveća i najuspešnija nacija u ljudskoj istoriji i dom slobode na Zemlji". Podrška krajnjoj desnici i teorijama zavere U dokumentu od 33 stranice, koji