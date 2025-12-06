Tramp predviđa kolaps Evrope u narednih 20 godina: Stigao oštar odgovor iz Nemačke: "Nisu nam potrebni spoljni saveti"

Blic pre 11 sati
Tramp predviđa kolaps Evrope u narednih 20 godina: Stigao oštar odgovor iz Nemačke: "Nisu nam potrebni spoljni saveti"
Nemački odgovor na dokument uključuje odbijanje američkog uticaja na evropske unutrašnje politike Administracija Donalda Trampa upozorava na "civilizacijsko brisanje" u Evropi usled migracija i integracije Administracija Donalda Trampa objavila je da se Evropa u naredne dve decenije suočava sa "civilizacijskim brisanjem" kao posledicom migracija i integracije u EU, navodeći u strateškom dokumentu da SAD mora "podstaći otpor" unutar kontinenta prema "trenutnoj
