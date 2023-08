Danas malo svežije, ponegde sa lokalnim pljuskovima, do 32 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će biti malo svežije - ujutro i pre podne promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskom sa grmljavinom, dok će sredinom dana i po podne doći do razvedravanja.

Vetar slab i umeren severozapadni, po podne u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 19 °C, najviša od 28 do 32 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Novom Sadu će biti malo svežije. Pre podne će biti promenljivo oblačno, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ujutro. Od sredine dana počinje razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni, po podne u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura oko 19 °C,