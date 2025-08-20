Nevreme stiže u Srbiju: Ovaj deo zemlje biće najugroženiji

Četvrtak će biti najtopliji dan u sedmici. Uz vedro vreme maksimalna temperatura biće u većini predela iznad 35 stepeni, lokalno na jugoistoku i do 38. Nešto ugodnije biće u Vojvodini, jer se očekuje umerena oblačnost, pa će temperatura biti do 32 stepena. U petak jače naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni vetar. Do juga i istoka Srbije ova pogoršanja stići će kasnije tokom dana, pa će zato biti i izražena temperaturna