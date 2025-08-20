Srbijo, spremi se! Jako nevreme stiže u ove delove zemlje, temperatura će pasti na 7 stepeni!

Alo pre 1 sat
Srbijo, spremi se! Jako nevreme stiže u ove delove zemlje, temperatura će pasti na 7 stepeni!

Danas i sutra toplo, posebno sutra na istoku regiona. Danas na zapadu hrvatske predfrontalne nestabilnosti, dok se jače pogoršanje očekuje u toku noći ka petku i u petak kada će i osetnije osvežiti.

Posle 23. avgusta uglavnom suvo ali bez vrućine, dok je oko 27.08. očekuje prolazno pogoršanje uz lokalan pljusak. krajem meseca otopljenje, dok je novo pogoršanje moguće oko 2. septembra, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju. Danas nad većim delom regiona sunčano i toplije, dok se nad severnim Jadranom i Gorski Kotorom u Hrvatskoj očekuju predfrontalne nestabilnosti. Kako navodi Čubrilo, u četvrtak na istoku regiona vrlo toplo, dok će na zapadu
RHMZ: Upozorenje na visoke temperature u četvrtak, vremenske nepogode u petak

Rhmz izdao seriju upozorenja: Prvo nas u četvrtak čeka "pakao", a od petka neočekivani i opasan obrt

Pred nama je miholjsko leto Meteorolog Ristić dao vremensku prognozu za septembar- Prava jesen stiže ovog datuma

Pred nama pravi letnji dan, temperatura do 33 stepena

Sunčano do petka, zatim osveženje i pad temperature

Danas pretežno sunčano i toplo: Najviša dnevna temperatura 33 stepena

Danas sunčano, temperatura do 33 stepena

Objavljeno kada će se održati Nedelja ponosa u Beogradu

Evo kada se održava ovogodišnja nedelja Prajda

Olivera Kovačević kuma ovogodišnjeg Beograd Prajda, šetnja kao podrška ljudima na ulici

(Video): Vozač je u Beogradu bahato parkirao, usledila je brutalna osveta pešaka

Olivera Kovačević kuma ovogodišnjeg Beograd Prajda

