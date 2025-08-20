Srbijo, spremi se! Jako nevreme stiže u ove delove zemlje, temperatura će pasti na 7 stepeni!

Danas i sutra toplo, posebno sutra na istoku regiona. Danas na zapadu hrvatske predfrontalne nestabilnosti, dok se jače pogoršanje očekuje u toku noći ka petku i u petak kada će i osetnije osvežiti.

Posle 23. avgusta uglavnom suvo ali bez vrućine, dok je oko 27.08. očekuje prolazno pogoršanje uz lokalan pljusak. krajem meseca otopljenje, dok je novo pogoršanje moguće oko 2. septembra, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju. Danas nad većim delom regiona sunčano i toplije, dok se nad severnim Jadranom i Gorski Kotorom u Hrvatskoj očekuju predfrontalne nestabilnosti. Kako navodi Čubrilo, u četvrtak na istoku regiona vrlo toplo, dok će na zapadu