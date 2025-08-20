Pred nama je miholjsko leto Meteorolog Ristić dao vremensku prognozu za septembar- Prava jesen stiže ovog datuma

Meteorolog Ivan Ristić obradovao je mnoge informacijama da nije još kraj letu i dao detaljnu dugoročnu prognozu za Srbiju.

On je za Pink televiziju istakao da se u četvrtak, 21. avgusta, očekuje između 34 i 38 stepeni i da će duvati vruć vetar. -Hladni front dolazi u petak i osetnim padom temperature i do 15 stepeni. Biće oko 25 stepeni za vikend, a početkom sledeće nedelje temperature će rasti za stepen, dva svakog dana. Povremeno će sledeće nedelje dolaziti do naoblačenja sa prolaznom kišom- naglasio je. Leto nas ne napušta- početak septembra bi trebalo da nosi lepe letnje dane, a