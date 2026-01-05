JKP Šumadija Kragujevac intenzivno vrši uklanjanje snega sa javnih površina

Ekipe zimske službe JKP Šumadija Kragujevac, kako mašinski tako i ručno, uklanjaju sneg sa ulica, trotoara, mostova, stepeništa i nadvožnjaka u cilju očuvanja prohodnosti saobraćajnica i nesmetanog funkcionisanja grada.

Na terenu je angažovan dovoljan broj radnika, vozila i mehanizacije za uklanjanje snega i posipanje soli, a prioritet imaju najfrekventnije lokacije i površine od javnog značaja. Radnici i sva mehanizacija angažovana za rad zimske službe u pripravnosti su 24 časa i neprekidno dežuraju kako bi pravovremeno reagovali u skladu sa vremenskim uslovima i najavljenim padavinama.