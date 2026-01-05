JKP "Put" Novi Sad na terenu sa 38 vozila, ulice prohodne za saobraćaj

Javno komunalno preduzeće "Put" iz Novog Sada već treći dan zajedno sa ostalim gradskim komunalnim preduzećima čisti saobraćajnice, a portparolka tog preduzeća Nataša Stajić izjavila je danas da je na terenu 38 vozila mehanizacije i da su ulice prohodne. "Padavine su neprestano trajale, 48 sati otprilike i ovo je bila odlična prilika da se pokaže koliko je sistem dobar. Ulice su prohodne, angažovano je 38 jedinica mehanizacije zimske službe našeg preduzeća", rekla