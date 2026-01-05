Bačeno skoro 1.000 tona soli od juče do danas. Sneg intenzivno čisti i 38 vozila novosadskog JKP Put. “Ulice su prohodne“, poručuju.

Dnevnik pre 4 sati
Bačeno skoro 1.000 tona soli od juče do danas. Sneg intenzivno čisti i 38 vozila novosadskog JKP Put. “Ulice su prohodne“…

Javno komunalno preduzeće "Put" iz Novog Sada već treći dan zajedno sa ostalim gradskim komunalnim preduzećima čisti saobraćajnice, a portparolka tog preduzeća Nataša Stajić izjavila je danas da je na terenu 38 vozila mehanizacije i da su ulice prohodne.

"Padavine su neprestano trajale, 48 sati otprilike i ovo je bila odlična prilika da se pokaže koliko je sistem dobar. Ulice su prohodne, angažovano je 38 jedinica mehanizacije zimske službe našeg preduzeća", rekla je Stajić za Tan‌jug. Ona je dodala i da je u tih 38 jedinica mehanizacije angažovano 26 vozila i 12 građevinskih mašina. "Obezbeđene su dovoljne količine putne soli, magnezijum hlorida koje se nalaze na lageru i kontrolisanoj deponiji i naravno po
