Novosađani, pažljivo vozite: Moguće ledene kiše tokom dana

Radio 021 pre 3 sata  |  021.rs
Novosađani, pažljivo vozite: Moguće ledene kiše tokom dana

Štab Zimske službe Grada Novog Sada apelovao je na građane da budu posebno oprezni u saobraćaju zbog najavljene moguće pojave ledene kiše tokom popodnevnih časova.

Kako se navodi, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vozačima se savetuje da na put kreću samo ukoliko je to neophodno, a ukoliko vožnja ne može da se izbegne, da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na kolovozu. Takođe se preporučuje držanje bezbednog odstojanja između vozila, korišćenje adekvatne zimske opreme, kao i praćenje saobraćajne signalizacije i uputstava nadležnih službi. Zimska služba Grada Novog Sada, koju čini pet gradskih
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Zimska služba: Očišćene sve saobraćajnice, upozorenje zbog ledene kiše

Zimska služba: Očišćene sve saobraćajnice, upozorenje zbog ledene kiše

NoviSad.com pre 2 sata
JKP "Put" Novi Sad na terenu sa 38 vozila, ulice prohodne za saobraćaj

JKP "Put" Novi Sad na terenu sa 38 vozila, ulice prohodne za saobraćaj

Euronews pre 2 sata
Bačeno skoro 1.000 tona soli od juče do danas. Sneg intenzivno čisti i 38 vozila novosadskog JKP Put. “Ulice su prohodne“…

Bačeno skoro 1.000 tona soli od juče do danas. Sneg intenzivno čisti i 38 vozila novosadskog JKP Put. “Ulice su prohodne“, poručuju.

Dnevnik pre 3 sata
Štab Zimske službe: Zbog moguće ledene kiše apelujemo na Novosađane na pojačan oprez prilikom vožnje

Štab Zimske službe: Zbog moguće ledene kiše apelujemo na Novosađane na pojačan oprez prilikom vožnje

RTV pre 4 sati
Apel Novosađanima: Vozite opreznije, na put samo ako je neophodno

Apel Novosađanima: Vozite opreznije, na put samo ako je neophodno

Moj Novi Sad pre 3 sata
Novosađani, na put samo ako morate! Preti ledena kiša Štab zimske službe grada uputio hitan apel vozačima i pozvao ih na…

Novosađani, na put samo ako morate! Preti ledena kiša Štab zimske službe grada uputio hitan apel vozačima i pozvao ih na pojačan oprez tokom vožnje

Dnevnik pre 3 sata
Grad: Očišćene sve saobraćajnice prvog prioriteta u Novom Sadu

Grad: Očišćene sve saobraćajnice prvog prioriteta u Novom Sadu

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Zaplenjeno skoro 34.000 pirotehničkih sredstava na improvizovanom štandu

Zaplenjeno skoro 34.000 pirotehničkih sredstava na improvizovanom štandu

Danas pre 19 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 1. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 1. kolu?

Danas pre 9 minuta
Nevreme u Crnoj Gori izazvalo poplave i probleme u saobraćaju

Nevreme u Crnoj Gori izazvalo poplave i probleme u saobraćaju

Danas pre 9 minuta
Poslednji razgovor s amigom

Poslednji razgovor s amigom

Danas pre 1 sat
Patrijarh Porfirije upozorava: Duboka podeljenost preti Srbiji

Patrijarh Porfirije upozorava: Duboka podeljenost preti Srbiji

Danas pre 54 minuta