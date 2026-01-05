Novosađani, pažljivo vozite: Moguće ledene kiše tokom dana

Štab Zimske službe Grada Novog Sada apelovao je na građane da budu posebno oprezni u saobraćaju zbog najavljene moguće pojave ledene kiše tokom popodnevnih časova.

Kako se navodi, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vozačima se savetuje da na put kreću samo ukoliko je to neophodno, a ukoliko vožnja ne može da se izbegne, da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na kolovozu. Takođe se preporučuje držanje bezbednog odstojanja između vozila, korišćenje adekvatne zimske opreme, kao i praćenje saobraćajne signalizacije i uputstava nadležnih službi. Zimska služba Grada Novog Sada, koju čini pet gradskih