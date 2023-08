Predložene olakšice za dobijanje dozvole za vožnju autobusa i kamiona

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja stigle u Skupštinu

Vozačku dozvolu za kategoriju C i C1 (kamione) i D i D1 (autobuse) moći će da dobiju i oni vozači koji imaju samo probnu dozvolu za vožnju automobila (kategorija B), predviđeno je izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja koje je Vlada Srbije usvojila, objavila je Nova ekonomija, a prenela agencija Beta. Do sada su dozvolu za upravljenje autobusima mogli da dobiju samo vozači koji su imali dozvolu za C1 (kamioni od 3,5 do 7,5 tona) najmanje dve godine. To znači da