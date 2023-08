Krvnički tukao bivšu devojku kod marketa! Užas u Knjaževcu: Naneo joj povrede, određen mu pritvor

Knjaževačka policija uhapsili su I. S. (41), zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Sumnja se da je on, u blizini jednog marketa u Knjaževcu, tukao bivšu emotivnu partnerku (31). Tom prilikom joj je, kako saznajemo, naneo lake telesne povrede. Iz PU Zaječar su saopštili da je I. S. , po nalogu tužioca, određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, Odeljenju u Knjaževcu. -Sudija za prethodni postupak, nakon saslušanja, odredio mu je pritvor do 30 dana.Takođe, policija je u skladu sa