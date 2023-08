Muškarac pretukao bivšu devojku ispred marketa u Knjaževcu! Momentalno uhapšen, određen mu pritvor

Muškarac je prebio devojku, a tom prilikom joj je naneo lake telesne povrede.

Muškarac je prebio devojku, a tom prilikom joj je naneo lake telesne povrede. Knjaževačka policija je uhapsili I. S. (41), zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. Sumnja se da je on, u blizini jednog marketa u Knjaževcu, tukao bivšu emotivnu partnerku (31). Tom prilikom joj je, kako "Blic" saznaje, naneo lake telesne povrede. Iz PU Zaječar su saopštili da je I. S., po nalogu tužioca, određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu