Direktor Škrbić: Željko Pejčić i dalje zaposlen kod nas, neka pokaže papire o otkazu ako ih ima

Povodom izjave Željka Pejčića da je zbog učestvovanja na protestu povodom smrti dečaka u Bačkoj Palanci, dobio otkaz na poslu, oglasio se i direktor preduzeća u kojem je Pejčić zaposlen.

On je istakao sledeće: "Šokiran sam izjavom Pejčića novinarima N1, da mu je prećeno otkazom. Kada sam proverio, dobio sam odgovor da on i dalje ima validan ugovor i da je i dalje zaposlen kod nas, koliko znam, on je danas i bio na poslu, kaže direktor Škrbić. Ovim putem ga pozivam, ukoliko je to tako, da pokaže papire o otkazu. Senzacionalizam i zloupotreba tuđe nesrece od strane pojedinih medija je nešto što ne sme da se toleriše", izjavio je Đuro Škrbić, direktor