Vučić: Ne igram se duplih igara ni oko BiH, ni oko Kosova

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija uvek poštuje teritorijalni integritet BiH, Dejtonski sporazum i Ustav, kao i prava tri konstitutivna naroda i dva entiteta u BiH, naglašavajući da se ne igra duplih igara oko BiH, kao ni oko Kosova. "Uvek sam veoma iskren i pošten. I nikada se ne igram nikakvih duplih igara, ni oko pitanja BiH, ni oko pitanja Kosova i Metohije, niti po pitanju bilo čega drugog", rekao je Vučić za sarajevski "Avaz". On je naveo da je Srbija spremna da pomognemo svima, ali da ljudi iz Republike Srpske traže i očekuju njenu pomoć i podršku, dodavši da će Srbija pomagati ljudima iz RS, ali i onima iz bošnjačke sredine. "Recimo, ako me pitate za konzulate, ako hoćete da otvorite konzulat BiH u Nišu, Kruševcu, izvolite. U Novom Pazaru smo dali sve dozvole, eto, šta god hoćete, može. To je za nas pitanje normalnih, racionalnih nacionalnih odnosa", rekao je Vučić. Predsednik Srbije je ocenio da su "nepotrebne priče o besmislenim zaverama koje zavađaju narode". Upitan o američkim sankcijama zvaničnicima Srbije, kao i direktoru Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Aleksandru Vulinu, Vučić je rekao da ne želi šire o tome da govori i naveo samo da treba pronaći rešenje na koji način prevazići ekonomske i političke prepreke koje iz toga proizilaze. On je odbacio spekulacije prema kojima je Srbija "faktor nestabilnosti u regionu". Naglasio je da je inicijativa "Otvoreni Balkan" budućnost i da sve zavisi od toga koliko će pametnih ljudi u regionu biti okupljeno oko te ideje. Prema Vučićevim rečima, "probleme stvaraju samo ljudi koji čeznu za sukobima kako bi konačno mogli da budu nešto, pošto u miru ne mogu da budu ništa".

(Beta, 08.04.2023)