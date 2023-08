"Pretio mi je smrću preko sina": Nakon vapaja Dušice iz Kraljeva, bivši muž nasilnik završio iza rešetaka: Ne osećam se bezbedno, tukao me je dok se nisam onesvestila

Dušica Sremčević iz Kraljeva je izašla u javnost i otkrila priču koju je preživela - ona je žrtva nasilja od strane svog bivšeg supruga M.B., koji joj je poruke pretnje smrću slao preko sina! Nakon što je hrabra žena ispričala svoju priču medijima, nasilnik je uhapšen i sada se nalazi u pritvoru.

Ipak, Dušica za "Blic" priča da je svesna da on ne može zauvek biti iza rešetaka, kao i da strahuje da će on završiti ono što je naumio. Kako je Dušica rekla za "Blic" bivši suprug ju je pretukao u oktobru prošle godine, ali se tu nije zaustavio. Nedavno joj je pretio smrću i to preko maloletnog deteta. Njeni problemi su ponovo počeli 18. jula ove godine, kada je njenom suprugu stigla tužba za naknadu štete. - Mlađi sin mi je rekao da će bivši muž da me ubije, da