I sutra tropske temperature: Šta meteorolozi najavljuju od subote?

U Srbiji je danas bio tropski dan, temperature su prelazile 35 stepeni, a u većini mesta UV zračenje bilo je veoma visoko.

Meteorolozi i za sutra najavljuju veoma toplo vreme, sa crvenim meteo-alarmom na snazi. Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 °C trajaće do 5. avgusta u 12.36 časova. U Beogradu sutra do 36 stepeni. Promenu vremena meteorolozi najavljuju za vikend. Svežije, kišovito vreme očekuje nas u subotu, a veća količina padavina u drugom delu dana. „U subotu se očekuje naoblačenje sa kišom,