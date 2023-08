Leskovčanin u Vranju izbo nožem muškarca (41)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su S.

K. (1985) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. On se tereti da je 3. avgusta ove godine, u večernjim satima, na ulici u Vranjskoj Banji, napao četrdesetjednogodišnjeg muškarca iz Vranjske Banje i nožem mu naneo teške telesne povrede. Povređeni muškarac je, nakon ukazane lekarske pomoći u Zdravstvenom centru u Vranju, zbrinut u Kliničkom centru u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će,