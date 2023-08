Uklanjanje divlje deponije ispod nadvožnjaka (FOTO)

U okviru projekta „Za čistiji Kragujevac“, za koji je Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo finansijska sredstva u iznosu od 1.216.000 dinara za uklanjanje 12 divljih deponija na teritoriji Grada, počelo je čišćenje prve i to ispod nadvožnjaka u ulici dr Jovana Ristića.

Ekipe JKP Šumadija konstantno uklanjaju deponije koje prave nesavesni sugrađani, ali to nije dovoljno da bismo sistematski rešili problem, kazao je Stefan Nikezić, član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine, ocenivši da je to postala borba sa vetrenjačama, jer čim se ukloni deponija sa jednog mesta, ponovo se napravi na istom mestu. Ohrabrujuće je to što smo pre dva meseca krenuli sa pilot projektom na Metinom brdu da kada uklonimo divlju deponiju