Nevreme sa gradom pogodilo Beograd

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je ranije da će vreme u Srbiji danas biti veoma nestabilno, s kišom, jakim ljuskovima, grmljavinom i ponegde sa gradom, posebno u popodnevnim i večernjim časovima.Kako su naveli, očekuje od 20 do 40 milimetara padavina, lokalno i do 70 milimetara, kao i pad temperature za oko pet do osam stepeni. Trenutna temperatura u većini mesta u Srbiji, kako se navodi na sajtu RHMZ, je između 26 do 32 stepena.