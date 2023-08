“Srbija protiv nasilja” 14. put: Blokada Gazele, da li će govoriti političari

Protesti Početak je zakazan za 19 sati, nakon čega će se okupljeni priključiti protestu ekoloških organizacija koje su najavile blokadu Gazele od 18 časova

Četrnaesti protest "Srbija protiv nasilja" u Beogradu održaće se večeras, a početak je zakazan za 19 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine. Nakon okupljanje, krenuće se u protestnu šetnju Ulicom kneza Miloša do mosta Gazela gde će se okupljeni priključiti aktivstima Saveza ekoloških organizacija Srbije koji će most blokirati već u 18 sati. Blokada će trajati do 22 sata. Najavljujući 14. po redu protest u Beogradu, predsednik DS Zoran Lutovac rekao je da je